Nachwuchs steht beim RV Sulz an oberster Stelle

Neue Jugendliche konnten für den Radballsport gewonnen werden.

SULZ. Der Radfahrverein ÖAMTC Enzian Sulz feiert im kommenden Jahr 2024 sein 100-jähriges Bestehen. Die Planungen für die Feierlichkeiten für das große Jubiläum beginnen in den nächsten Wochen. Der Traditionsverein aus dem Vorderland hat speziell im Kunstradfahren bei Welttitelkämpfen schon mehrfach für Furore gesorgt. Sechs WM-Bronzemedaillen im Kunstradsport, davon stand das Paradeduo Rosa Kopf und Svenja Bachmann im Frauen Zweier schon viermal beim Großereignis auf dem Podest, holten die Sulner Hallenradsportler. Im Radball mit derzeit fünfzehn Aktiven geht der Klub nun neue Wege und setzt vermehrt auf den Nachwuchs. Sieben neue, junge Radballer haben mit dem aktiven Sport vor Kurzem gestartet. In der ersten Runde der Vorarlberger Meisterschaft im Radball hat das Anfänger-Duo Nico Marte und Eliano Kriss beide Partien für sich entscheiden können. Mit Xaver Juli und Liam Konzett stehen die beiden RV Sulz Athleten nach dem Auftakt der landesweiten Titelkämpfe mit drei Siegen und nur einer einzigen Niederlage auf Platz eins. Auf dem zweiten Rang rangieren die beiden Sportler Emilian Fritsch und Valentin Fehle. In der Allgemeinen Klasse kämpfen die Sulner Radballer mit Kevin Bachmann und Michael Welte zusammen mit den Sportlern von St. Pölten und aus Dornbirn auf nationaler Ebene um einen Podestplatz. Seit zwei Jahren messen sich Bachmann und Welte aber auch mit der europäischen Elite. Bei vier Starts in den Weltcupturnieren in Deutschland, aber auch bei den österreichischen Staatsmeisterschaften mit insgesamt vier Spieltagen, hoffen die Sulner Radballer Kevin Bachmann und Michael Welte auf mehrere Topplatzierungen.VN-TK