Nachwuchs-Programmierer präsentieren ihr Können

Das bereits zweite Code Base Camp für jugendliche Programmierer, organisiert von der Fachhochschule Vorarlberg und Russmedia, fand am Freitag sein Ende mit einer Präsentation der Ergebnisse. Diesen Sommer startet der nächste Turnus, der Jugendliche ans Programmieren heranführen wird.

Seit 2017 organisieren die Verantwortlichen das kostenlose Code Base Camp. Den Auftakt macht dabei eine zweiwöchige Grundlagen-Schulung im August. In diesem Jahr gibt es gleich zwei Locations für das Code Base Camp: Das erste Modul findet sowohl von 5. bis 16. August bei Omicron electronics GmbH in Klaus als auch von 19. bis 30. August bei Russmedia in Schwarzach statt. Weitere Module finden verteilt über das ganze Schuljahr jeweils am Freitagnachmittag statt. In denen lernen die Jugendliche, wie man Spiele programmiert und Webseiten erstellt. Mehr Informationen unter www.code-base.at