Nachtschwärmerzüge und Rückkehr zum Mund-Nasen-Schutz

Aufgrund der Aufhebung der Sperrstunde in Österreich ab Donnerstag, 1. Juli, gibt es auch Änderungen im öffentlichen Verkehr in Vorarlberg.

So verkehren ab dem 3. Juli die Nachtschwärmerzüge wieder planmäßig am Wochenende. In verschiedenen Regionen kehren auch die Nachbuslinien zurück. Statt einer FFP2-Maske dürfen Fahrgäste in Bus, Bahn, Bahnhöfen und an Haltestellen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.