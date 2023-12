Nächtlicher Hangrutsch sorgt für Einsatz

all

Etwa 150 Meter oberhalb des Conrad Sohm gerieten Hänge in Bewegung, was den Hangrutsch verursachte. Die daraus resultierenden Erdmassen bedeckten den Parkplatz des Nachtlokals, was den Zugang erheblich erschwerte. Hämmerle informierte, dass Bagger schnell zum Einsatz kamen, um die Erdmassen zu beseitigen und den Zugang wieder zu ermöglichen.