Nächstes Remis für die Bregenzer Handballer

Bregenz Handball musste sich im vorgezogenen Topspiel der 10. Runde mit einem 30:30-Unentschieden gegen Handball Tirol zufrieden geben.

Nach dem Unentschieden im Derby in Hard ging es für die Bregenzer Handballer bereits heute mit dem nächsten Topspiel gegen Handball Tirol weiter. Grund für den vorgezogenen Termin ist das Europacup-Spiel der Bregenzer, dass am kommenden Samstag stattfindet. In der ersten Halbzeit entwickelte sich das zu erwartende enge Spiel. Die Tiroler erwischten dabei den etwas besseren Start und lagen zu Beginn meist knapp voran. Nachdem zwischenzeitlich die Hausherren das Kommando übernahmen, wechselte die Führung in der restlichen Spielzeit der ersten Halbzeit hin und her. Zur Pause lag Bregenz mit 14:12 voran.