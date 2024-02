Nächster Sieg für die Pioneers Vorarlberg

Die Pioneers jubelten auswärts beim Tabellen-Vierten HC Bozen über einen 4:2-Sieg.

Für die Pioneers Vorarlberg ging es in der ICE Hockey League heute zum HC Bozen. Im ersten Drittel domminierten die Gäste das Geschehen komplett und gingen durch Macierzynski (13.) und Pastujov (14.) früh mit 2:0 in Front. Mit diesem hochverdienten Spielstand ging es in die erste Pause.