Nächster Neuzugang für den SCR Altach

Der defensive Mittelfeldspieler trainiert bereits seit Anfang der Woche mit dem SCR Altach.

Zusätzlich wurde eine Option auf eine weitere Saison im Rheindorf vereinbart. Der zentrale Mittelfeldspieler war im vergangenen Herbst für den ungarischen Erstligisten Zalaegerszegi TE FC im Einsatz, wo sein Vertrag mit Anfang des Jahres in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde.

Vor seinem Engagement in Ungarn absolvierte Nimaga in zwei Saisonen 49 Pflichtspiele für den TSV Hartberg und war dort unangefochtener Stammspieler und Leistungsträger. Der 27-Jährige, der 2012 aus seiner Heimat Mali nach Europa gewechselt war, landete über die Stationen FC Twente (Niederlande), KF Skënderbeu (Albanien) und Hatayspor (Türkei) 2019 in der Oststeiermark.