Nächster Heimsieg ist eingeplant

Die Wölfe konnten am vergangenen Wochenende erstmals voll Punkten. Mit entsprechend breiter Brust gehen sie am Sonntag gegen die Hotvolleys ins Spiel.

Bei den Wienern hat ein totaler Umbruch stattgefunden. Viele Spieler sind weg und sie gehen mit einer sehr jungen Mannschaft in die Saison. Noch ist den Hotvolleys noch kein Sieg gelungen. Die beiden Tabellenpunkte bekamen sie bei ihren beiden 2:3 Niederlagen.



Nach wie vor fehlen bei den Gastgebern gleich 5 Stammkräfte. Doch die jungen Spieler wie Doblhamer, Wohlgenannt und vor allem Leo Klammer kommen immer besser ins Spiel. Klammer war beim Heimsieg gegen Mils mit 12 Punkten drittbester Scorer der Hofsteiger!



Die Marschrichtung ist klar: Wolfurt will 3 Punkte.