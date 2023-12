Nächste Niederlage für die Pioneers Vorarlberg

Die Pioneers Vorarlberg mussten sich den Vienna Capitals auswärts mit X:X geschlagen geben.

Nach dem bitteren 3:6 im Heimspiel gegen Salzburg wollten die Pioneers Vorarlbeg heute im Duell mit dem Tabellen-Vorletzten Wien wieder zurück in die Erfolgsspur. Doch bereits nach vier Minuten stand es 0:1. Nach einer Strafe gegen Wernecke erzielte Brunner die Führung für die Hausherren (4.). Durch diesen Treffer waren beide Mannschaften von Beginn weg voll im Spiel und es gab Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause hatten die Pioneers die Chance, in Überzahl zum Ausgleich zu kommen, spielten aber ein schwaches Powerplay. Und so gelang Cheek noch vor der Pausensirene das 2:0.