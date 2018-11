Nachruf auf Peter Schwärzler: Ein Leben für den Arztberuf

Mit Peter Schwärzler verliert die Medizin eine außergewöhnliche Persönlichkeit.

Breite Bewusstseinsbildung

Der gebürtige Lingenauer hat 1990 in Innsbruck promoviert und anschließend seine Facharztausbildung am LKH Bregenz absolviert. Nach jahrelanger Tätigkeit an der Universitätsklinik Innsbruck sowie am St. Georges-Hospital und Kings-College-Hospital in London übernahm Peter Schwärzler 2004 die Leitung der Frauenheilkunde im Landeskrankenhaus Feldkirch. Ein Meilenstein dort war wohl die Gründung des Arbeitskreises für Schwangerschaftsethik, mit dem Schwärzler den Weg frei machte für eine breite Bewusstseinsbildung zum Umgang mit behinderten Ungeborenen. Dieses Engagement fand Anerkennung über die Landesgrenzen hinaus und trug 2012 auch entscheidend zu seiner Berufung als Chefarzt an eine große deutsche Privatklinik bei.