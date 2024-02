Nachhaltigkeit trifft Innovation: H2 Green Steel führt die grüne Revolution an

H2 Green Steel, ein schwedisches Industrie-Start-up, wurde von der Exponential Roadmap Initiative, einem Partner der von den Vereinten Nationen unterstützten "Race to Zero"-Kampagne, als Klimaschutzunternehmen anerkannt.

Beschleunigung des Klimaschutzes durch innovative Lösungen

Zielsetzungen weit über Branchenstandards

Wissenschaftlich fundierte Ziele und Engagement für Netto-Null

„Unsere Ziele bei H2 Green Steel sind wissenschaftlich fundiert. In Zeiten, in denen Greenwashing ein reales Problem darstellt, bietet die Exponential Roadmap Initiative einen Weg für ernsthafte Cleantech-Unternehmen, ihre Ambitionen und Pläne als Paris-konform zu validieren. Es liegt in unserer DNA, den Wandel hin zu nachhaltigen Lösungen zu beschleunigen und diese exponentiell zu skalieren. Das ist der Grund, warum das Unternehmen gegründet wurde. Wenn wir Ende 2025 in Boden mit dem Betrieb starten, wird kein anderer Stahlhersteller einen so kleinen ökologischen Fußabdruck haben wie wir, aber wir hoffen, dass alle anderen schnell folgen werden“, sagt Henrik Henriksson, CEO von H2 Green Steel.