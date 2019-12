Nachhaltige Weihnachten: Seitanbraten in Blätterteig

Wie kann ein Weihnachtsmenü nachhaltig und klimafreundlich sein?

Regionale Lebensmittel sind hier besonders geeignet, da sie einen kurzen Transportweg und damit einen geringeren CO2-Ausstoß haben. Zudem sollte man zu einer pflanzlichen Alternative greifen. Die Produktion von Fleisch ist äußerst klimaschädlich und die Massentierhaltung verursacht mehr Emissionen als alle Flugzeuge, Autos und Züge zusammen. Für den veganen Weihnachtsbraten wurde Seitan, also Weizengluten, verwendet, das in Deutschland angebaut wurde.

Die vegane Bratensoße

Pilze und Zwiebeln in kleine Streifen schneiden und kurz in Rapsöl anbraten. Hitze reduzieren und salzen. Karotte klein schneiden und in die Pfanne geben. Margarine, Zucker, Lorbeerblatt und Thymian hinzugeben. Etwa sechs Minuten köcheln lassen, Mehl hinzugeben und gut verrühren. Mit Gemüsebrühe und veganem Rotwein (Wein kann mit Hühnereiweiß, Gelatine oder Fischbestandteilen geklärt worden sein) ablöschen. Das Lorbeerblatt entfernen und die Soße pürieren.