Nachhaltige Ernährung im Vorderwald: Profi schärft den Geschmack der jüngsten Generation

Das neue Schullokal im Vorderwald setzt einen Schwerpunkt auf nachhaltige und gesunde Ernährung für Kinder, um ihnen nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch den Wert qualitativer Nahrung näherzubringen.

In den Gemeinden des Vorderwalds rückt die Ernährungsbildung der Kinder in den Vordergrund. Mit dem neu eröffneten Schullokal soll den Schülern während der Ganztagsschule eine gesunde und qualitativ hochwertige Ernährung geboten werden. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf der theoretischen Geschmacksbildung, sondern auch auf der praktischen Umsetzung durch das tägliche Essen auf dem Teller. Insbesondere wird Wert auf eine pflanzenbasierte Ernährung gelegt, während der Fleischanteil in den Hintergrund tritt.

Küche unter professioneller Leitung

Unter der Leitung des erfahrenen Haubenkochs Bernhard Muxel nimmt die Schullokal-Küche seit kurzer Zeit in Lingenau ihre Arbeit auf. Gemeinsam mit Diana und Margorzata bereitet er in der Wäldersaal-Küche täglich frische Mahlzeiten für die Kleinkindbetreuung, den Kindergarten, die Volks- und Mittelschule Lingenau sowie für die Einrichtungen in Langenegg zu. Vor seiner Tätigkeit im Schullokal war Küchenchef Muxel im Wälderhof in Lingenau beschäftigt, wo er mit frischen Ideen und regionalen Zutaten die Speisekarte bereicherte.

So entdeckte Bernhard Muxel seine Leidenschaft

Bernhard Muxel, gebürtig aus Lingenau, verbrachte seine Kindheit in Großdorf und entschied sich für eine Kochausbildung in Au im Bregenzerwald. Seine Liebe zum Kochen wurde früh geweckt, als seine Mutter in einem Gasthof aushalf und ihn mit der Welt der Gastronomie vertraut machte.

self all Open preferences.

Nach einer kulinarischen Entdeckungsreise zurück zu den Wurzeln

Nach seiner Ausbildung war Muxel einige Jahre auf kulinarischer Entdeckungsreise, bevor er fast ein Jahrzehnt im renommierten Wälderhof in Lingenau verbrachte. Zuletzt zog es ihn zum Fuchsegg in Egg/Schetteregg, wo er seine Fähigkeiten weiter verfeinerte.

Ein neuer Abschnitt im Schullokal

Muxel entschied sich für einen Wandel und begann, im Schullokal in Lingenau für Kinder zu kochen. Er betont, dass es kaum einen Unterschied macht, ob man für Erwachsene oder Kinder kocht, solange die Qualität der Zubereitung stimmt. Natürlich wird auf die Anpassung von Gewürzen, insbesondere Schärfe und Salz, geachtet, um den jungen Gaumen gerecht zu werden.

Herausforderungen und Belohnungen

Die Schulmensa-Initiative steckt noch in den Kinderschuhen, mit wechselnden Anmeldezahlen von Tag zu Tag. Doch trotz der anfänglichen Schwankungen findet Muxels Angebot Anklang. Die Freude, die er durch die Bereitstellung gesunder, schmackhafter Mahlzeiten für die Kinder erhält, und die Möglichkeit, ihre Esskultur positiv zu beeinflussen, sind für ihn eine wichtige Belohnung. "Viele Menschen fragen mich, ob ich damit klarkomme, jetzt für Kinder zu kochen. Aber das ist tatsächlich eine wahnsinnige Freude für mich. Es motiviert mich, weil ich den Kindern Essen näherbringen kann, das sie Zuhause vielleicht nicht auf dem Speiseplan haben. Hier ist es viel schwieriger, gutes Feedback zu bekommen", erzählt Muxel - für ihn stellt aber genau das die spannende Herausforderung dar.

Mit dem Engagement von Muxel und seiner Hingabe an das Kochhandwerk wird das Schulmittagessen in Lingenau neu definiert. Sein Einfluss reicht weit über die Teller der Kinder hinaus und trägt dazu bei, eine gesunde Esskultur in der jungen Generation zu fördern.