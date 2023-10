Nachhaltig und beliebt: Yepodas koreanische Hautpflege erobert Social Media

Nachhaltig und tierfreundlich: Yepodas koreanische Hautpflege erobert die sozialen Medien mit ihrem ethischen und ökologischen Ansatz.

Koreanische Hautpflege trifft auf Berliner Nachhaltigkeit

In den sozialen Medien sorgt derzeit eine koreanische Hautpflegemarke namens Yepoda für Aufsehen. Das in Berlin ansässige Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die bewährten Hautpflegerituale Koreas mit einem nachhaltigen und tierversuchsfreien Ansatz zu kombinieren.

Yepoda: Ethik und Ökologie im Fokus

Nachhaltigkeit und Tierwohl stehen bei Yepoda im Mittelpunkt. Das Unternehmen lässt seine Produkte in Korea herstellen und betont, dass keine ihrer Formulierungen an Tieren getestet werden. Darüber hinaus werden alle Produkte mit natürlichen Wirkstoffen hergestellt und sind frei von Silikonen, Parabenen, Formaldehyden, künstlichen Farbstoffen, PEGs, Mineralölen, Mikroplastik und Sulfaten. Ein echtes Plus in einer Branche, die sich zunehmend den ethischen und ökologischen Anforderungen der modernen Verbraucher stellt.