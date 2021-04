Nachfrage nach Paartherapeuten steigt

Paartherapeuten erlebten in den vergangenen Monaten einen Zulauf. „Große Krisen haben zur Folge, dass es zu einem Anstieg von Scheidungen kommt, aber auch zu einem Anstieg von Heiraten und Geburten“, erklärte Therapeutin Miriam Spieler, die sich auf Paare spezialisiert hat, bei „Vorarlberg live“.

Laufende Studien zeichnen ab, dass es drei Gruppen bei Paaren gebe: jene, die sich trennen, jene, die noch enger zusammen wachsen und eine dritte Gruppe an Paaren, die etwas in ihrer Beziehung ändern will.