Nachbarschaftsduell um den Anschluss an die „Top sieben“

Der FC Andelsbuch lädt am Samstag zum Klassiker gegen die Kicker aus Egg.

Andelsbuch. Sechs Runden sind in der Vorarlbergliga noch zu absolvieren und drei Teams aus dem Bregenzerwald schielen auf die Aufstiegsplätze. Die ersten sieben Teams werden ja in der kommenden Saison gemeinsam mit dem VfB Hohenems, dem FC Langenegg und den Amateuren von SCR Altach in der neuen „Eliteliga“, die an die Stelle der Regionalliga treten wird, ihre Fußballschuhe schnüren. Für Egg und Alberschwende war diese nach der Hinrunde das erklärte Ziel, nun mischt plötzlich auch noch das beste Team der Rückrunde, der Simeoni Metallbau FC Andelsbuch mit.