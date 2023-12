Nachbarn wie man sie sich nur Wünschen kann

Zusammenhalt wird "In der Schaufel" großgeschrieben. Adventfeier-Erlös für sozialen Zweck gespendet.

RANKWEIL. Vor vielen Jahrzehnten haben sich mehrere Bewohner in einer der ältesten Siedlungen der Marktgemeinde Rankweil dem sogenannten „Schufla-Gebiet“, zu einer losen Gemeinschaft zusammengeschlossen, aus der eine äußerst aktive Nachbarschaftspflege entstand. Und so hilft man sich nicht nur mit etwas Zucker oder Mehl aus, sondern tut auch was für die Allgemeinheit. So veranstaltete das Schufla-Komitee am Eingang des Ortsteils beim Schufla-Brunnen kürzlich wieder eine gemeinnützige Adventfeier. Der Einladung folgten die Schaufel-Bewohner wieder zahlreich. Für die Organisation der nunmehrigen schon zwölften Adventfeier zeichnen die acht Vorstandsmitglieder Susanne Entner, Gerald Entner, Annelies Entner, Margit und Alfred Wally, Hans Jörg Köppel, Melitta Mathies und Jürgen Marth verantwortlich. „Als Mitbegründer des Schufla-Komitee freut es mich natürlich, dass die jüngere Generation unseren damaligen Grundgedanken so gut weiterentwickelt hat, nämlich die Nachbarn in der Region zusammen zu bringen. Ganz nach dem Motto: „Mit reden kommen die Menschen zusammen“, sagt der ehemalige Rankweil Vizebürgermeister Franz Abrrederis. Ein Bläser-Ensemble der „Schufla-Musik“ mit Joachim Entner, Elias Entner, Markus Schieder und Ex-Kapellmeister Werner Lins auf der Klarinette um nur einig zu nennen, sorgten vor mehreren hundert Besuchern für vorweihnachtliche Klänge. Zudem wurde die Adventfeier von Drehorgelspieler Karl Mathies musikalisch umrahmt. Auch für das leibliche Wohl war mit Würstchen, feinen Waffeln, Punsch und Glühmost bestens gesorgt. Margit Wally führte durch das Programm und übergab zusammen mit Susanne Entner den Erlös der Weihnachtsfeier in Höhe von 1500 Euro an Obmann Karlheinz Frick für den Verein Seelische Gesundheit. Seit nunmehr 29 Jahren wird der Zweck des Rankweiler Vereines, bedürftigen Mitmenschen zur allseitigen Beachtung ihrer Menschenrechte, zu einer Verbesserung und Sicherung ihrer gesellschaftlichen Stellung und zu einer Verbesserung ihrer Betreuung und Versorgung vornehmlich in medizinischer, sozialer und wirtschaftlichen Hinsicht zu verhelfen, mit großer Begeisterung und viel Engagement im Zentrum Vorderland in der Rankweiler Gerbergasse gelebt. Als Höhepunkt der Adventfeier brachte der heilige St. Nikolaus zusammen mit Knecht Ruprecht für die vielen Kinder von diesem Wohngebiet, In der Schaufel, Geschenke mit. Es ist aber nicht das einzige Fest, das von den Bewohnern alljährlich auf die Beine gestellt wird. So wird im Sommer kurzerhand die Straße gesperrt und man lädt zu einem groß angelegten Straßenfest, dem sogenannten Schuflafest ein. Auch hier wird der Reinerlös sinnvoll verwendet. Denn aus dem Gewinn wird ein Ausflug für alle älteren Mitbewohner und den Nachwuchs organisiert. So führte der diesjährige Ausflug im Oktober nach Schruns ins Montafon. Es blieb auch genügend Zeit für anregende Gespräche unter den „Schufla-Bewohnern“. VN-TK