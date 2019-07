Nachbarn als pädophil bezeichnet – Prozess

In anhängigem Zivilprozess soll geklärt werden, ob beklagte Nachbarin den Kläger vor Zeugen unter anderem als pädophil bezeichnet hat.

Der Kläger behauptet, seine Nachbarin habe am 25. Jänner öffentlich vor Zeugen zu ihm gesagt, er sei zu blöd zum Sprechen, ein Arschloch und sogar ein pädophiles Arschloch. Mit seiner Unterlassungsklage will er erreichen, dass der Beklagten derartige Ehrenbeleidigungen gerichtlich verboten werden.

„Wenn Sie das vor zumindest einem Zeugen gesagt haben, werden Sie verurteilt, denn das dürfen Sie nicht sagen“, sagte die Richterin in der ersten Verhandlung im anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch zur Beklagten. Außer, der beklagten Partei gelinge der Wahrheitsbeweis dafür, dass der Kläger tatsächlich pädophil sei, merkte der Klagsvertreter mit spöttischem Unterton an. Die Beklagte bestreitet die ihr vorgeworfenen Äußerungen.