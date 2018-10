Nach zweistelliger Hinrichtung nun Schlusslicht

Aufsteiger Langenegg wird zur Schießbude der Liga.

Nach der 0:6-Heimklatsche gegen Kufstein gab es für die Vorderwälder beim zweifachen Meister Anif sogar eine 0:10-Hinrichtung. „Wir waren chancenlos“ lautete das ernüchternde Fazit von Coach Klaus Nussbaumer. Langenegg hat über dem Arlberg alle fünf bisherigen Partien verloren und die Auswärtsschwäche ist schon Wirklichkeit. Erstmals in dieser Saison ziert der Neuling aus dem Bregenzerwald das Tabellenende. 34 Gegentreffer schon kassiert, davon zehn Tore in Anif, in Langenegg läuft derzeit nichts zusammen. Schon zur Pause lagen Patrick Maldoner und Co. in Anif mit 0:7-zurück. Für Langenegg war es überhaupt erst die erste zweistellige Niederlage in der Vereinsgeschichte. Mit Flügelflitzer Andreas Röser (Bänderriss im Knöchel) fehlte den Wäldern aber ein wichtiger Offensivkicker.