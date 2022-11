Nach zwei Jahren: Endlich wieder Weihnachtsfeier!

In den Vorarlberger Betrieben freut man sich auf das Feiern mit den Kollegen - nach Pandemie und trotz gestiegener Kosten.

Weihnachtsfeier, ja oder nein? Die Firmen im Ländle tendieren auf jeden Fall für ein Zusammensein vor den Feiertagen. Auch weil es in den letzten zwei Jahren nicht möglich war.

Bei der Firma Meusburger in Wolfurt sind die Planungen für die Weihnachtsfeier voll im Gange. Diese wird im Haus stattfinden, genauer in einer der Produktionshallen. Etwa 800 - 1000 Mitarbeiter aus allen Standorten in Vorarlberg werden erwartet.

Bei Liebherr in Nenzing wird heuer das erste Mal eine große Weihnachtsfeier für den ganzen Betrieb stattfinden.

Erstmals eine große Feier

Bei Liebherr in Nenzing gibt es zweimal Grund zum Feiern. Einerseits werden die verschiedenen Abteilungen miteinander ein Stelldichein abhalten, was von der Firma finanziell unterstützt wird. Andererseits gibt es dieses Jahr das erste Mal eine große gemeinsame Weihnachtsfeier. "Diese wird am letzten Arbeitstag, also am Freitag, den 23. Dezember, vormittags beginnen und in der Produktion stattfinden. Wir freuen uns sehr darauf, dass endlich einmal das ganze Unternehmen zusammenkommt, um zu feiern", erzählt Wolfgang Pfister, Marketingchef bei Liebherr.

Beim Seilbahnhersteller Doppelmayr findet heuer wieder in alter Tradition die Jahresabschlussfeier mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt. "Am letzten Tag vor dem Betriebsurlaub lassen wir gemeinsam in einem geselligen, weihnachtlichen Rahmen in der Produktionshalle das Jahr ausklingen. Der Erlös der Feier kommt, wie bei uns üblich, verschiedenen gemeinnützigen Initiativen, die Familien und Kinder unterstützen, zugute", wird uns aus der Marketingabteilung bestätigt.

