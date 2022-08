Nach Wien Energie: So steht es um die illwerke vkw

Christof Germann, Vorstand der illwerke vkw, spricht über die derzeitige Lage des Vorarlberger Energieunternehmens.

Germann meint, dass die Situation, in der sich Wien Energie derzeit befindet, für Vorarlberg ausgeschlossen werden kann. "Wir fahren eine komplett andere Handelsstrategie", sagt er im Interview.

Mega-Finanzierungsbedarf

Zuerst schaute es bis in den späten Abend so aus, als würden bis Dienstagmittag zwei Milliarden Euro kurzfristigst nötig sein. Schon am Nachmittag hatte das Büro von Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) angedeutet, dass sich dies aufgrund des verrücktspielenden Strommarkts womöglich auch noch ändern könnte.