Nach ÖBB-Auftrag: Stadler Rail erreicht Rekord-Konzernergebnis

Der Thurgauer Schienenfahrzeughersteller Stadler Rail verzeichnet trotz Währungsherausforderungen ein robustes Jahresergebnis mit einem historisch hohen Auftragsbestand.

Rekordergebnis und robuste Auftragslage

Der Auftragseingang belief sich auf 6,8 Milliarden Franken, während der Auftragsbestand am Jahresende einen Spitzenwert von 24,4 Milliarden Franken erreichte. Trotz eines leichten Rückgangs im Jahresumsatz auf 3,6 Milliarden Franken, hervorgerufen durch negative Währungseffekte, zeigt sich das Unternehmen zufrieden mit den Ergebnissen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern lag bei 183,3 Millionen Franken.

Globale Erfolge und Ausblick

Trotz Herausforderungen wie Preissteigerungen bei Materialien und Engpässen in der Beschaffung konnte Stadler durch Effizienzmaßnahmen in der Produktion diesen entgegenwirken. Für die kommenden Jahre erwartet das Unternehmen ein deutliches Wachstum in Umsatz und Ergebnis, getragen von seinem diversifizierten Produktportfolio und der starken Marktposition.