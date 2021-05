Nach vier sieglosen Spielen hofft SCR Altach auf ein Erfolg

Mit Neven Subotic und Emanuel Schreiner möchten die abstiegsgefährdeten Rheindörfler gegen Austria Wien endlich wieder gewinnen

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel SCR Altach vs Austria Wien

Nach der zehntägigen Ligapause in der Österreichischen Bundesliga werden ab Samstag, innert 13 Tagen, die letzten vier Saisonrunden ausgetragen. Der SCR Altach bekommt es auf dem Weg zum Klassenerhalt noch mit FK Austria Wien (H), SKN St. Pölten (A), SV Ried (H) und FC Admira (A) zu tun. Im Duell mit der Austria möchte sich die Canadi-Truppe einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib bewegen.

Das Duell: Ein Sieg, der noch aussteht

Die Bilanz zwischen dem SCRA und der Austria hat in der laufenden Saison, aus Altacher Sicht, durchaus noch Ausbaupotential. Einzig im ersten Duell, Anfang November, konnten Berkay Dabanli und Co. den „Veilchen“ einen Punkt abtrotzen. Bei den direkten Aufeinandertreffen im Frühjahr hatten die Rheindörfler jeweils das Nachsehen (1:5/0:2). Doch möglicherweise macht genau diese Tatsache Mut für Samstag.

Denn der SCRA hat noch nie eine Bundesligasaison abgeschlossen, ohne zumindest ein Spiel gegen die Wiener Austria gewonnen zu haben. Mindestens ein Saisonerfolg gelang in allen zurückliegenden neun Bundesliga-Jahren. Eine Serie, die wir am Samstag nur ungern reißen lassen würden.

Die Ausgangslage: Dreikampf

Denn Heimpunkte würden die tabellarische Ausgangslage des SCRA, im Dreikampf um den Ligaverbleib, noch einmal deutlich verbessern. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Tabellenschlusslicht SKN St. Pölten drei Zähler, jener auf die Admira einen Punkt. Da die beiden Ost-Konkurrenten am Samstag im direkten Duell aufeinandertreffen, wird zumindest eines der beiden Teams Federn lassen müssen und der SCRA könnte sich mit eigenen Punkten etwas absetzen.

Die Elf von Peter Stöger, der am Samstag – Corona-Positiv – fehlen wird, hat noch das Ziel Europacup-Play Off vor Augen. Auch um dieses ist vor der Ligapause ein Dreikampf entbrannt, bei dem die Austria momentan, hinter Hartberg und vor Ried, an zweiter Stelle liegt.

Das Personal: Schreiner und Subotic zurück

Die vielleicht beste Nachricht im Vorfeld des Spiels, gab es bereits am Dienstag für den SCR Altach: Sowohl Neven Subotic als auch Emanuel Schreiner stehen nach der Ligapause wieder zur Verfügung und konnten am Dienstag das gesamte Mannschaftstraining absolvieren. Damit hat Cheftrainer Damir Canadi im Saisonfinish, mit Ausnahme der Langzeitverletzten Chinedu Obasi und Philipp Netzer, alle Mann an Bord.

Bundesliga Qualifikationsgruppe, 7. Spieltag: Cashpoint SCR Altach – FK Austria Wien Samstag, 17 Uhr

Damir Canadis 1. Amtszeit als Trainer des SCR Altach endete im November 2016 mit einem 5:1-Heimsieg gegen den FK Austria Wien. Dies war Altachs höchster Sieg gegen den FK Austria Wien in der Tipico Bundesliga.

Der SCR Altach gewann in der Tipico Bundesliga 13-mal gegen den FK Austria Wien – so häufig wie gegen kein anderes Team.

Der FK Austria Wien ist in der Tipico Bundesliga gegen den SCR Altach seit 5 Spielen ungeschlagen (4 Siege, 1 Remis) – erstmals so lange. Die Austria blieb in 3 dieser 5 Spiele ohne Gegentor.

Der FK Austria Wien ist in der Tipico Bundesliga seit 3 Auswärtsspielen beim CASHPOINT SCR Altach ungeschlagen (1 Sieg, 2 Remis) – erstmals so lange.