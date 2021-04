Nach vier Jahren geht eine erfolgreiche Ära zu Ende

Klaus Nussbaumer und FC Rotenberg gehen ab Sommer getrennte Wege

"Es war eine wunderschöne Zeit von vier Jahren, aber jetzt ist es Zeit eine neue sportliche Herausforderung zu suchen“, sagt Klaus Nussbaumer (42), der seinen auslaufenden Vertrag beim VN.at Eliteligaklub Zima FC Rotenberg nicht mehr verlängerte. Der 42-jährige Wälder hatte einen wesentlichen Anteil am größten sportlichen Erlebnis. Mit dem Klub Langenegg wurde „Klüse“ Meister in der Vorarlbergliga mit dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga West bzw. Eliteliga Vorarlberg. Die letzten zwei Saisonen, eine Meisterschaft als Rotenberg spielten die Schützlinge von Klaus Nussbaumer in der dritten Leistungsstufe Österreichs. Die Suche nach einem Nachfolger für Klaus Nussbaumer ist schon gestartet.