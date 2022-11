Nach über 60 Jahren: Österreich schlägt Italien

Ein überzeugendes Österreichisches Nationalteam feierte im Testpiel gegen Europameister Italien einen hochverdienten 2:0-Heimsieg.

Starke erste Halbzeit der Österreicher

Vor magerer Kulisse in Wien war Österreich von Beginn weg hellwach und ging bereits in der 5. Minute in Führung. Nachdem sich Schlager den Ball im Mittelfeld gegen Veratti erkämpfte, bekam er diesen kurz darauf von Arnautovic im Strafraum wieder zurück und erzielte das 1:0. Auch in weiterer Folge waren die Österreicher das aktivere und deutlich gefährlichere Team, doch Seiwald, Adamu und Arnautovic ließen gute Chancen ungenutzt. Nachdem Adamu in der 30. Minute noch am Pfosten scheiterte, sorgte Kapitän Alaba in der 35. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß für das nächste große Highlight des Spiels. Welttorhüter Donnarumma sah dabei nicht ganz glücklich aus. So ging es nach starken 45 Minuten der Österreicher mit einem hochverdienten 2:0 in die Pause.