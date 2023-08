Nach U-Boot-Katastrophe: Firmen-Mitgründer will Menschheit im All ansiedeln

OceanGate-Mitgründer Guillermo Söhnlein (57) hat nach der Implosion des Titan-U-Boots nun ein neues Projekt: Eine schwebende Kolonie in der Venus-Atmosphäre.

Eine schwebende Kolonie in der Atmosphäre

Nach der Implosion der "Titan" wurden alle Expeditionen des Tiefsee-Explorationsunternehmens OceanGate eingestellt. Guillermo Söhnlein, Mitbegründer des Unternehmens, hat trotzdem weiter große Visionen. Statt in die Tiefen des Meeres soll es nun aber hoch hinaus gehen: Bis 2050 will Söhnlein rund 1000 Menschen zum Planeten Venus schicken. Sein Ziel: Er will die Menschheit zu einer "multiplanetaren Spezies" machen. Das erklärte er jetzt gegenüber dem "Business Insider".

Für seine Vision einer schwebenden Kolonie in der Atmosphäre des Planeten hat der Milliardär gemeinsam mit Unternehmer Khalid Al-Ali "Humans2Venus" (Dt.: "Menschen zur Venus") gegründet. In diesem sogenannten "Venture-Studio" sollen Konzepte und Start-up-Ideen entwickelt werden, um dieses ambitionierte Vorhaben am Ende auch in die Tat umzusetzen. Konkrete Pläne gibt es aber noch nicht.