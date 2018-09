Nach Turniersieg schon für das WC-Finale qualifiziert

Nach dem Turniersieg in Sangershausen haben sich die Höchster Radballer Patrick Schnetzer und Markus Bröll schon für das WC-Finale qualifiziert.

Beim 6. Weltcup Radballturnier 2018 in Sangerhausen (Sachen-Anhalt) kam es im Finale zum erwarteten Duell zwischen der derzeit besten deutschen Weltcup-Mannschaft RV Obernfeld mit André und Raphael Kopp und dem Team Patrick Schnetzer/Markus Bröll vom RC Mazda Hagspiel Höchst. Die Höchster gewannen das spannende Endspiel mit 4:2 Toren und sicherten sich so den dritten Weltcup-Turniersieg dieser Saison in Folge. Der RV Obernfeld übernahm nach den vier absolvierten Turnieren mit 170 Punkten die Weltcup-Gesamtführung und sind somit, wie Höchst 1 auch, sicher im Finale.

Höchst hat die Vorrunde und das Halbfinale überlegen gewonnen

Schnetzer/Bröll waren in der Gruppenphase eine Klasse für sich. Die mehrfachen WM- und Weltcup-Sieger und regierenden Europameister aus Höchst meisterten in der Gruppe 1 alle Spiele mit Bravour und legten mit 33:5 Toren ein großartiges Ergebnis vor. In der Gruppe 2 musste der Favorit vom RV Obernfeld durch ein 3:3 gegen SC Svitavka Punkte abgeben. Während Höchst dann das Halbfinalspiel gegen den SC Svitavka/Tschechien glatt mit 8:3 gewann, taten sich die Deutschen aus Obernfeld gegen ihre Landsleute aus Waldrems schwer, gewannen aber knapp mit 4:3.

Spannendes, hochklassiges Finalspiel

Im Finale lieferten sich die beiden Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Der raschen Führung durch Höchst folgte sofort der 1:1 Ausgleich. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Höchster stärker, übernahmen das Kommando, verzeichneten etliche Stangenschüsse, ehe sie den Endstand von 4:2 fixierten. In der spannenden, hochklassigen Partie gab es mit Schnetzer/Bröll einen verdienten Sieger. Somit haben die dreifachen Weltcup-Gesamtsieger schon vor ihrem letzten Turnier (3.11.2018 in Höchst) den Finaleinzug als zweites Höchster Team (nach Simon König/Florian Fischer) geschafft. Gemeinsam haben Patrick Schnetzer/Markus Bröll seit 2010 zwölf Weltcupturniere gewonnen. Und drei Weltcup-Gesamtsiege

Doppelsieg auch bei der Torschützen, Fahrräder als Siegesprämie

Patrick Schnetzer war mit 24 Treffern der beste Torschütze in diesem Turnier, sein Partner Markus Bröll wurde mit 22 Toren Zweiter. Da der Hauptsponsor dieses Turniers ein Fahrradhersteller ist, durften die ersten drei Teams jeweils ein Fahrrad als Siegesprämie übernehmen.

Sangerhausen ist für den Radfahrer Club Mazda Hagspiel Höchst ein äußerst erfolgreicher Ort. So haben Sportler aus dem Rheindelta im Jahr 2012 den einzigen „Triple-Erfolg“ in der Weltcup-Geschichte erzielt. Patrick Schnetzer war damals schon dabei, er siegte mit Dietmar Schneider, Markus Bröll wurde mit seinem Bruder Thommy Dritter, Silber gewannen Simon König und Florian Fischer.

Weltcup Finale im Jänner 2019

Das UCI-Weltcup-Finale findet am 19.1.2019 in Klein Gerau/Deutschland statt. Höchst 1 und Höchst 2 sind bereits fix im Finale dabei. Somit waren Höchster Radballer bei jeden Finalturnier seit Beginn des Weltcups im Jahre 2002 am Start. Fünf Gesamtsiege, fünf zweite Ränge und weitere 14 Platzierungen haben sie dabei erreicht.