Nach Tragödie in Lauterach: Spendensumme an Familie übergeben

Benefizspiel der Wolfurt Walkers und Pioneers Vorarlberg bringt eine ordentliche Summe.

Am vergangenen Donnerstag erfolgte an eine in große Not geratene Lauteracher Familie, die Spendenübergabe mit dem Erlös vom Benefizspiel der Wolfurt Walkers gegen die Pioneers Vorarlberg. Durch Spenden und Bewirtungseinnahmen konnten der Veranstalter Wolfurt Walkers in Zusammenarbeit mit den Pioneers Vorarlberg eine Summe von 9100 Euro erreichen. Die Firma Gebrüder Weiss rundete den Betrag auf 10.000 Euro auf. „Wir bedanken uns bei allen die beim Spiel dabei waren, bei einigen Gegnern, welche ebenfalls finanzielle Hilfe leisteten und bei der Mohrenbräu, Bäckerei Stadelmann Dornbirn, Schwanenmarkt Wolfurt, und Ospelt Genussfabrik Liechtenstein für die kostenlose bzw. kostengünstige Bereitstellung der Lebensmittel für den Verkauf. Zu guter letzt gilt auch ein Dank an alle ehrenamtlichen Helfer und Schiedsrichtern welche zur Umsetzung des Spieles in kürzester Zeit beigetragen haben“, sagt Wolfurt Walkers Obmann Max Dünser.