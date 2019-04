Nach Tod von Schwester: Bode Millers Baby lernt schwimmen

Nachdem im Juni vergangenen Jahres die Tochter des Ex-Ski-Stars Bode Miller im Pool ertrank, lernt nun Sohn Easton mit nur 6 Monaten schwimmen.

Im Juni des vergangenen Jahres änderte sich das Leben des Ex-Ski-Stars Bode Miller und seiner Frau Morgan für immer: Bei einer Gartenparty fiel ihre nur 19 Monate alte Tochter in einen Pool und ertrank. Kein Wunder also, dass es dem Paar ein großes Anliegen ist, dass ihr 6 Monate alte Sohn Easton nun schon schwimmen lernt.

Wie Morgan Miller in einer Instagram-Story zeigt, lernt der 6 Monate alte Easton nun schwimmen. Das Video zeigt den kleinen Jungen im Pool. Während ein Schwimmlehrer den Kopf des Jungen hält, damit dieser nicht untergeht, treibt Easton auf dem Rücken im Wasser.

Emeline ertrank im Pool

Der Grund, weshalb es dem Paar so wichtig ist, dass Easton so früh wie möglich schwimmen lernt, ist der Tod seiner großen Schwester: Emeline fiel im Juni letzten Jahres bei einer Gartenparty in einen Pool und ertrank. Das Mädchen wurde nur 18 Monate alt.