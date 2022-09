Nach Tod von Lady Di: Fiat-Fahrer will reden - unter einer Bedingung

Der ehemalige Taxifahrer Le Van Thanh saß vor 25 Jahren am Steuer jenes weißen Fiat Unos, der in der Todesnacht mit Prinzessin Dianas Mercedes kollidierte.

Es war in den frühen Morgenstunden des 31. August 1997, einem Sonntag, als die damals 36 Jahre alte Prinzessin Diana und ihr Liebhaber Dodi Al Fayed bei einem Autounfall in Paris ums Leben kamen. Verfolgt von Paparazzi raste der Chauffeur des Paares davon und rammte um 0.23 Uhr einen Pfeiler des Alma-Tunnel. Al Fayed und der Fahrer starben an der Unfallstelle. Lady Di wurde Stunden später im Krankenhaus für tot erklärt. Ihr Tod jährte sich vergangene Woche zum 25. Mal.

Kollision mit weißem Fiat Uno

Trotz jahrelanger Ermittlungen wurden einige Details nie aufgeklärt. So gibt es etwa keine Aufnahmen des Unfalls durch Überwachungskameras - obwohl in dem Tunnel eigentlich Kameras installiert waren. Einige Zeugen sagten aus, sie hätten im Alma-Tunnel kurz vor dem Aufprall des Wagens einen grellen Blitz gesehen - wohingegen andere sich daran nicht erinnern konnten. Lange Zeit wurde vergeblich nach dem weißen Fiat gefahndet, den Zeugen im Tunnel gesehen hatten und mit dem das Auto von Diana wohl kurz vor ihrem Tod zusammengestoßen sein soll.

Doch nun wurde der Fiat-Fahrer vom US-Newsportal Radar Online aufgespürt und um ein Interview gebeten. Offenbar wäre Le Van Thanh inzwischen bereit zu reden - wenn der Preis stimmt. Für 500.000 Euro will er über die folgenschwere Nacht vor 25 Jahren auspacken. Bisherige Untersuchungen ergaben, dass ein Fiat Uno damals wohl involviert, aber nicht Ursache des Unfalls war. Le Van Thanh, der sich inzwischen ein neues Leben aufgebaut hat und als Bodybuilder Preise abräumt, schweigt seit Jahren zum Unfallgeschehen. Für 500.000 Euro will er nun aber verraten, was wirklich in der Nacht vor 25 Jahren passierte.