Nach Tauziehen: Keine Einigung mit einem Talent

Nächster Abgang von Bundesligist SCR Altach, der besonders weh tut.

Casar wechselte im Sommer 2019 von seinem Heimatverein ND Mura in die CASHPOINT Arena und bestritt in den vergangenen zwei Jahren 27 Pflichtspiele für den SCRA. Dabei erzielte Casar drei Treffer und bereitete zwei weitere vor.