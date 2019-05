Nach Tanklaster-Explosion stieg Totenzahl auf 76

Bei der Explosion eines Tanklasters im Niger in der vergangenen Woche sind nach Regierungsangaben 76 Menschen getötet worden.

Mehrere Opfer erlagen in den vergangenen Tagen ihren schweren Verletzungen. Der Lastwagen explodierte am vergangenen Montag an einer Tankstelle in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt Niamey.