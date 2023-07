Streikempfehlung in US-Schauspielbranche

Nach Ablauf der Frist um eine Einigung im Poker um mehr Geld und andere Forderungen für US-Schauspieler hat die Gewerkschaft eine Streikempfehlung ausgesprochen. Donnerstag früh (Ortszeit) werde darüber abgestimmt, teilte die Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA auf Twitter mit. Wochenlang hatten sie und der Verband der TV- und Filmstudios AMPTP - er vertritt unter anderen Netflix, Amazon, Apple und Disney - zuvor verhandelt und auch einen Schlichter hinzugezogen.

Ein Streik wäre ein weiterer harter Schlag für die Unterhaltungsindustrie in den USA. Denn seit dem 2. Mai haben bereits die Drehbuchautoren ihre Arbeit niedergelegt.

Die Schauspielgewerkschaft hatte mit Streik gedroht, falls bis Mitternacht am Mittwoch (23.59 Uhr in Los Angeles, 8.59 Uhr MESZ) keine Einigung gefunden werde. Die Schauspielerinnen und Schauspieler fordern unter anderem bessere Vergütung und die Regelung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in der Branche.