Nach Sprickler-Falschlunger-Attacke: Wer führt die SPÖ?

Die Führungsdebatte in der SPÖ bleibt wohl zumindest bis zur Salzburg-Wahl in der Schwebe.

Auch die Enttäuschung in Kärnten hat nicht dazu geführt, dass sich interne Kritiker der aktuellen Parteiführung nach vorne wagten. Im Gegenteil war es mit der Vorarlberger Vorsitzenden Gabriele Sprickler-Falschlunger eine der Unterstützerinnen von Pamela Rendi-Wagner, die mit Kritik am burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil offensiv wurde.

Scharfe Kritik an Doskozil

Nach der scharfen Attacke von Vorarlbergs SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger übt auch die stellvertretende Tiroler SPÖ-Vorsitzende und Nationalratsabgeordnete Selma Yildirim Kritik an Burgenlands LH Hans Peter Doskozil. Es könne nicht angehen, dass dieser seit längerem zu Sitzungen der SPÖ-Bundesgremien "nicht kommt und demokratische Entscheidungen nicht akzeptiert", erklärte Yildirim gegenüber der APA.

Auf die Frage, ob sie mit Sprickler-Falschlunger konform gehe, die am Sonntag gegenüber der APA gemeint hatte, dass es ihr "vollkommen unverständlich" sei, wie Doskozil "so unsolidarisch sein kann und jedes Mal vor einer Wahl eine parteiinterne Diskussion befeuert", meinte Yildirm: "Das kann ich nur unterstreichen". Sie appelliere an Doskozil, "konstruktive Kritik" zu üben und diese in den Gremien vorzubringen. Sie bezweifle, dass es dem Landeschef gefallen würde, wenn andere ständig Inhalte, das Burgenland betreffend, kritisieren würden. Wenn man, wie die SPÖ, "Freundschaft" als Parteigruß verwende, dann müsse man die mit diesem Begriff verbundenen Werte auch vorleben.

Keine Aussprachen geplant

Eine große Aussprache in den nächsten Tagen wird es in den Gremien wohl nicht geben. Nach Auskunft der Bundespartei sind diese Woche keine Sitzungen von Präsidium oder Vorstand vorgesehen.

So spricht aktuell einiges dafür, dass die Führungsfrage noch bis zur Salzburg-Wahl am 23. April unbeantwortet bleibt. Der dortige Spitzenkandidat David Egger verbat sich dementsprechend gestern und heute Personaldiskussionen.

Ironischerweise könnte gerade er, der dem Doskozil-Lager zugerechnet wird, mit einem starken Ergebnis für etwas Entspannung in Rendi-Wagners Umfeld sorgen. Die wenigen Umfragen weisen der SPÖ, die von einem sehr tiefen Ausgangswert startet, leichte Zugewinne aus.

Kommt es zur Kampfabstimmung?

Bis zum Salzburg-Urnengang hat sich die burgenländische SPÖ einen innerparteilichen Maulkorb auferlegt. Doskozils Vorgänger Hans Niessl stellte in der ORF-Sendung "Im Zentrum" Sonntagabend eine Kampfabstimmung als Option in den Raum. Schließlich habe die in der Vergangenheit auch nicht geschadet, erinnerte er etwa an das Duell zwischen Michael Ludwig und Andreas Schieder um die Führung der Wiener Landespartei.

Gerade die ist es aber, die gemeinsam mit der Gewerkschaft und den Frauen Doskozil blockieren will. Gegen die Hauptstadt-Partei und die roten Gewerkschafter wird es tatsächlich schwierig, aber nicht unmöglich, eine Kampfabstimmung zu gewinnen. Für einen entsprechenden außerordentlichen Parteitag braucht es laut Statut die Unterstützung von fünf Landesorganisationen, die für Doskozil nicht leicht zu erreichen sein wird. Eine entsprechende Androhung hatte dereinst zum Rücktritt von Kanzler Werner Faymann (SPÖ) geführt.

Die Basis könte entscheiden

Im Raum steht auch die Möglichkeit einer Mitgliederbefragung. Auch die zu erwirken, ist gar nicht so leicht. Das Statut sagt hierzu: "Auf Bundesebene ist eine Mitgliederbefragung durchzuführen, wenn zumindest 5 Prozent aller SPÖ-Mitglieder dies verlangen, wobei aus wenigstens drei Landesorganisationen jeweils zumindest 25 Prozent der insgesamt für die Einsetzung einer Mitgliederbefragung erforderlichen Mitglieder dies fordern müssen." Alternativ kann auch der Parteivorstand aktiv werden. Diese Möglichkeit hat Rendi-Wagner schon einmal gewählt, als sie 2020 die Mitglieder über sich selbst abstimmen ließ und damit die Führungsdiskussion zumindest eine Zeit lang eindämmte.

Beim vergangenen Bundesparteitag hätten sich die Delegierten gleich überhaupt für eine Direktwahl des Parteivorsitzes aussprechen können. Doch scheiterten alle Anträge zum Statut dadurch, dass zu diesem späten Zeitpunkt der Veranstaltung zu wenige Delegierte anwesend waren. Inwieweit das orchestriert - die Wiener Landespartei hatte mit einigen Anträgen keine Freude - oder dem damals schönen Wetter geschuldet war, blieb offen.

Das Ergebnis war jedenfalls, dass das Statut bis zum nächsten Parteitag gleich bleibt und der ist erst 2024 angesetzt. Im Zentrum stand damals ohnehin das magere Ergebnis für Rendi-Wagner, die ohne Gegenkandidaten nur 75,3 Prozent erreichte.

Das Wahl-Problem der SPÖ

Bei Wahlen lief seither bei der SPÖ auch nicht mehr viel zusammen. In Oberösterreich und Tirol konnte man gerade einmal 0,2 Prozentpunkte zulegen und blieb jeweils unter 20 Prozent auf Platz drei. Niederösterreich endete mit einer schweren Niederlage und in Kärnten setzte es trotz des klaren Platz eins gefühlt ein Debakel, verlor die Landeshauptmann-Partei doch fast zweistellig.

Dies hatte noch den Kollateralschaden, dass mit Peter Kaiser eine zentrale Figur in der SPÖ, die mit allen zumindest einigermaßen kann, auch noch geschwächt wird. In erstern Interviews machte er klar, angesichts seines Ergebnisses vom Sonntag nicht in der Position zu sein, hier große Töne zu spucken. Freilich, seine Antwort auf die "ZiB2"-Frage am Sonntag, ob Rendi-Wagner Parteivorsitzende bleiben soll, wird schwer als Unterstützung zu interpretieren sein: "Sie ist es derzeit, alles andere ist derzeit nicht aktuell zu diskutieren."