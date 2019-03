Nach Sieg in Linz ist vor "Pflichtsieg" gegen Znojmo

Am Faschingsdienstag treffen die Dornbirn Bulldogs zuhause im Messestadion auf den HC Orli Znojmo.

Ein Heimsieg ist für die Vorarlberger dabei Pflicht, um noch weiter im Play-off-Rennen der Erste Bank Eishockey Liga zu bleiben. Mit dem Auswärtserfolg in Linz bewahrten die Bulldogs die Chance auf das Viertelfinale in der Erste Bank Eishockey Liga. Erstmals wieder mit von der Partie waren Rasmus Rinne (als Backup für Miroslav Svoboda) und Toptorschütze Brendan O’Donnell, der mit seinem Shorthander zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich seine Abschlussqualitäten sofort erneut unter Beweis stellte.

Tore von O’Donnell & Co brauchen die Vorarlberger auch am Dienstag. Reid McNeill fällt nach der Hundeattacke weiter aus und kann von Glück reden nicht mehrere Finger verloren zu haben. Der HC Orli Znojmo gewann bisher in der Qualification Round vier von fünf Partien und steht mit einem Spiel weniger an der Tabellenspitze. Mit einem Sieg in Dornbirn würden die Tschechen ihre Play-off-Teilnahme fixieren und die letzten Hoffnungen der Vorarlberger zertrümmern.

Men to watch

Miroslav Svoboda fängt in der Zwischenrunde 93% aller Scheiben, die auf sein Gehäuse zufliegen. Der erst 23 Jahre alte Keeper spielt trotz kurzer Eingewöhnungszeit in Dornbirn stark auf.

Center Scott Timmins erzielte allein in der Qualifikationsrunde sechs Treffer und bereitete weitere zwei Tore vor.

Znojmo Stürmer Allan McPherson befindet sich derzeit ebenfalls in Topform. In den letzten fünf Partien steuerte er für den HC Orli Znojmo fünf Tore und fünf Torvorlagen bei.