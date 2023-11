Nach sieben Jahren ging in der Junkerau Egg eine erfolgreiche Ära zu Ende

EGG. „Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Will meinen nächsten Schritt in meiner Trainerlaufbahn gehen. Freue mich auf meine neue Aufgabe. Die neue Herausforderung soll eine Tätigkeit im Profibereich sein“, sagt Murad Gerdi (37). Der Doppelstaatsbürger vom Irak und Österreich hat die letzten sieben Jahre als Spielertrainer beim FC Brauerei Egg seine erste Trainerstation absolviert. Auf eigenen Wunsch steht er im Frühjahr dem VN.at Eliteligaklub Zehnten FC Egg nicht mehr zur Verfügung. Anfang Februar beginnt Gerdi mit der Ausbildung der UEFA-A-Lizenztrainerprüfung. Vorerst nimmt er sich Zeit um in Saudi Arabien bei Großklubs zu hospitieren und reinschnuppern. Das Erreichen mit dem Wälderklub Egg im VFV Cupfinale 2021 war das sportliche Highlight. Die tollen Fans und der Klub Egg mit einer richtigen familiären Atmosphäre bleiben in ewiger Erinnerung. Die letzten fünf Meisterschaftsspiele im Herbst hat Gerdi aufgrund der großen personellen Schwierigkeiten für Egg nochmals bestritten, obwohl er zum Saisonstart seinen Rücktritt vom aktiven Fußball bekanntgegeben hat. Jetzt ist die Ära auch als Trainer in der Sportanlage Junkerau für Gerdi zu Ende gegangen. Lukas Lang (50), der Mann für alle Fälle in Egg, der zusammen mit Gerdi schon jetzt die Mannschaft betreute, wird im Frühjahr auch nicht mehr auf der Betreuerbank Platz nehmen. Lukas Lang kümmert sich in Egg nun um die sportlichen Belange und wird einen geeigneten Nachfolger suchen.