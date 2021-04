Nach sexy Fotos auf Insta: Ist Kourtneys Ex eifersüchtig?

Kourtney Kardashian ist seit Februar mit Blink-182-Drummer Travis Barker zusammen. Findet ihr Ex-Freund Younes Bendjima die Beziehung etwa lächerlich?

Der "Keeping Up with the Kardashians"-Star Kourtney Kardashian (42) scheint mega verliebt zu sein.

Bis 2018 war Kourtney noch mit ihrem Ex Younes Bendjima (27) zusammen. Erst kürzlich postete dieser ein Foto mit der Bildunterschrift "Schamlosigkeit ist in der heutigen Gesellschaft so normal geworden, Bescheidenheit dagegen fremd." Ob das etwa an das neue Traumpaar gerichtet war? Bendjima behauptet nein. Der Spruch hätte nichts mit seiner Ex-Freundin zu tun.