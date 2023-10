Nach Sessellift-Aus: Andelsbuch blickt optimistisch auf Wintersaison

Stillstand seit August

Die Bergbahnen stehen seit dem tragischen Unfall im August still, in dessen Folge ein 65-jähriger verstarb. Ein erster Bericht deutete darauf hin, dass eine Klemme versagte und das Tragseil über die Jahre dünner geworden war. Diskussionen über den Zustand der seit 1972 betriebenen Bahn und die Notwendigkeit einer aufwendigen Sanierung waren bereits vor dem Unfall bekannt geworden. Die technische Überprüfung der Bahn, die alle fünf Jahre stattfinden soll, wäre in diesem Jahr fällig gewesen.

Schlepplifte sollen heuer noch laufen

"Es ist wichtig, dass es in Betrieb ist"

Die zwei Schlepplifte in der Mulde und der Zubringerlift – ein Tellerlift, der auf den Niedere Kopf hochfährt – sollen so in der kommenden Saison wie gewohnt genutzt werden. Wie im kleinen Skigebiet üblich soll es Stunden-, Nachmittags- und Tageskarten geben. Es werde sicher viele in der Region freuen, dass man am Andelsbucher Hausberg weiterhin Ski fahren könne, ist sich Kleber sicher. Die heurige Wintersaison im Skigebiet sei soweit gesichert, verdeutlicht er. "Insofern der Schnee kommt", meint er und lacht. "Es ist wichtig, dass es in Betrieb ist", betont er. "Jetzt haben wir uns drauf verständigt und es ist gut so."