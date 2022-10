Nach sechs sieglosen Partien: Altach muss in Ried siegen

Die Rheindörfler hoffen im Innviertel endlich auf das Ende der Negativserie.

SV Ried – Cashpoint SCR Altach Sonntag, 02.10.2022, 14:30 Uhr, josko ARENA

Der SCR Altach gewann in der Bundesliga vier der acht Duelle gegen die SV Ried seit dem Bundesliga-Aufstieg 2020 der Innviertler – gegen kein anderes Team so viele in diesem Zeitraum.

Der SCR Altach gewann zwei der vier Auswärtsspiele bei der SV Ried seit dem Aufstieg der Innviertler in die Bundesliga – so viele wie in den sechs gemeinsamen BL-Saisonen zuvor.

Die SV Ried erzielte in dieser Saison der Bundesliga nur vier Tore in den ersten neun Spielen – so wenige wie zuvor nur in der Saison 2006/07 (ebenfalls 4). Nur Ried und Rapid erzielten in keinem Spiel dieser BL-Saison mehr als ein Tor.

Die SV Ried erspielte sich die höchste Chancenqualität nach Standards (5,9) in dieser Saison der Bundesliga und erzielte auch die Hälfte der Tore (2 von 4) nach Standards – der höchste Anteil (50%).

Der SCR Altach erzielte die letzten drei Tore in der Bundesliga gegen die SV Ried nach Standardsituationen (2 Ecken, 1 Freistoß). Ried kassierte in dieser BL-Saison erst ein Gegentor nach Standards – kein Team weniger.

Tabelle: 1. FC RB Salzburg 22; 2. LASK Linz 18; 3. SK Sturm Graz 18; 4. Austria Wien 12; 5. Austria Lustenau 12; 6. Wolfsberg 11; 7. Klagenfurt 11; 8. Rapid Wien 11; 9. Tirol 11; 10. Hartberg 7; 11. Ried 5; 12. SCR Altach 5;

