Nach Schützenfest nun auf Platz zwei

Einen schlussendlich auch in dieser Höhe verdienten 5:0-Heimsieg feierte der KFZ Hagspiel FC Hittisau gegen den SK Bürs.

Unser Team hatte gegen einen defensiv eingestellten Gegner die Partie von Beginn weg unter Kontrolle. Zwar taten wir uns in der Anfangsphase noch schwer, wirklich große Torchancen zu kreieren, doch für den Zuschauer schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann das erste Tor fehlt. Folgerichtig gelang der Martinovic-Elf in Minute 23 dann auch der verdiente Führungstreffer. Nach einer guten halben Stunde kamen die Gäste etwas auf und trauten sich offensiv etwas mehr zu. Doch dieses Strohfeuer wurde recht schnell wieder im Keim erstickt. Knapp vor dem Seitenwechsel ließ sich ein gegnerischer Akteur zu einer verbalen Beleidung des Schiedsrichters hinreißen und wurde korrekter weise mit der roten Karte vorzeitig vom Spielleiter des Feldes verwiesen.

Die Geschichte der zweiten Spielhälfte ist schnell erzählt. Die Mannschaft des KFZ Hagspiel FC Hittisau nützte die numerische Überlegenheit konsequent aus und erzielte innerhalb einer Viertelstunde in schöner Regelmäßigkeit drei Tore. Nun rollte Angriff auf Angriff auf das Gästetor und man konnte sich den Luxus erlauben, einige gute Torchancen zu vernebeln. In der 76. Minute setzten wir dann mit dem fünften Treffer den Schlusspunkt, in einer spätestens nach der roten Karte einseitigen Partie.

Im Spitzenspiel der 8. Runde trifft der KFZ Hagspiel FC Hittisau am Sonntag, dem 23. September 2018 um 17.00 Uhr auswärts auf den FC Thüringen. Die Gastgeber gelten sicherlich als heißer Aufstiegskandidat und liegen in der Tabelle nur zwei Punkte hinter unserem Team. Für die Gastgeber also durchaus ein wichtiges Spiel, in welchem es gilt, weiterhin an den vorderen Tabellenplätzen zu bleiben. Unsere Mannschaft wird nach den letzten klaren Erfolgen aber sicherlich mit viel Selbstvertrauen nach Thüringen fahren und möchte unbedingt etwas Zählbares mit nach Hittisau nehmen.