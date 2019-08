Nach Schlägerei verurteilt, dann aber doch freigesprochen

Angeklagter Jugendlicher wurde am Bezirksgericht wegen Körperverletzung schuldig gesprochen. Am Landesgericht erfolgte nun aber ein Freispruch.

In erster Instanz war der Lehrling am zuständigen Bezirksgericht noch wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 200 Euro (50 Tagessätze zu je vier Euro) sowie zur Bezahlung von 300 Euro Schmerzengeld an den verletzten Geschädigten verurteilt worden. Die mögliche Höchststrafe für den Jugendlichen wäre ein halbes Jahr Gefängnis gewesen.