Nach Putsch in Mali: Neuwahlen in Sicht

Nachdem aufständische Soldaten in Mali den dortigen Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita und den Premier Boubou Cissé festgesetzt haben, sind nach dem erzwungenen Rücktritt des Präsidenten Neuwahlen in Sicht.

Die putschenden Soldaten in Mali haben nach dem erzwungenen Rücktritt von Präsident Ibrahim Boubacar Keïta Neuwahlen versprochen. Zugleich verkündeten sie in einer am Mittwochmorgen vom staatlichen Sender ORTM ausgestrahlten Stellungnahme, die Grenzen des Landes seien geschlossen. Es gelte eine nächtliche Ausgangssperre.

Sofortiger Rücktritt

Die Revolte gegen den Präsidenten begann in einer Kaserne nahe der Hauptstadt Bamako. Soldaten zogen am Dienstagabend durch die Straßen, Keïta und Ministerpräsident Boubou Cissé wurden festgenommen. Später erklärte Keïta, er wolle kein Blut vergießen, um ihn an der Macht zu halten, und trete daher aus all seinen Ämtern zurück.