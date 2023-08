Nach Polizeigroßeinsatz: Täter weiter auf der Flucht

Schussabgabe in Bregenz am Sonntagmorgen sorgte für Alarmfahndung. Die Polizei sucht weiter nach zwei Verdächtigen, vermutlich aus dem Drogenmilieu.

Im Zuge der Ermittlungen und eingeleiteten Fahndung nach den Tätern, kam es am Sonntagabend, gegen 21 Uhr im Bereich Achsiedlung zu Anhalteversuche von zwei flüchtenden Pkw-Lenkern. Einer der Lenker wurde im Zuge der Nachfahrt von einer Polizeistreife der Sicherheitswache Bregenz auf einen Parkplatz in Hard abgedrängt.

Der mutmaßliche Täter verließ das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Der zweite Autofahrer flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Hard, dürfte dort umgedreht haben und fuhr in Richtung Bregenz. Auf Höhe der Harder Brücke versuchte eine Polizeistreife den Lenker anzuhalten. Da der Lenker offensichtlich der Anhaltung nicht Folge leistete, seine Geschwindigkeit nicht verminderte und auf einen der Beamten losfuhr, wurden Warnschüsse und gezielte Schüsse auf das Fahrzeug abgegeben. Das flüchtende Fahrzeug wurde in Bregenz Vorkloster unmittelbar danach von mehreren Streifen angehalten. Der Lenker wurde festgenommen und wird derzeit von Beamten des LKA-Vorarlberg einvernommen. Beim festgenommenen Täter handelt es sich um einen österreichischen Staatsbürger, der zum Festnahmezeitpunkt unter Drogeneinfluss stand.