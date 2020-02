Nach Pflichtsieg wartet ein Monsterprogramm

Der EC Bregenzerwald bestreitet sieben Spiele in 14 Tagen.

Andelsbuch/Dornbirn. Nicht nach Wunsch sind die Cracks vom EC Bregenzerwald in die Qualifikationsrunde gestartet. In den ersten beiden Partien konnten die Wälder nämlich nichts Zählbares verbuchen. Zum Auftakt in Feldkirch setzte es eine 0:3-Niederlage, die in Ordnung ging. Zwei Tage danach mussten sich Kapitän Jürgen Fussenegger & Co. dem HC Fassa zuhause mit 3:4 geschlagen geben, was aufgrund der Ausgeglichenheit der Begegnung schmerzte.