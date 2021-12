Nach Pflichtsieg: VC Wolfurt übernimmt die Tabellenführung

Nach dem glanzlosen 3:1-Heimsieg gegen Schlusslicht Salzburg sind die Vonach-Mannen nun Erster.





Raiffeisen VC Wolfurt – PSV VBG Salzburg 3:1 (25:18; 25:27; 25:14; 28:26)

Spieldauer: 102min

Scorer: Reiter 21, Jalowietzki 16, Schaugg 12, Kritzinger + Schwendinger je 8, Winder + Merkel je 6, Schlittenhardt 2



Im ersten Satz klärten die Hausherren mit einem soliden Spiel die Fronten ab. Salzburg hatte kein Mittel dagegenzuhalten und somit stand es recht schnell 1:0 in Sätzen.



Etwas anders präsentierte sich das Spiel ab dem zweiten Satz. Wolfurt tauschte durch, die Gäste konnten sich steigern. So entwickelte sich ein spannendes Spiel auf gutem Niveau. Mitte diesen Satzes musste leider Kapitän Flo Winder mit einer Bänderverletzung raus und die „Wölfe“ kamen dadurch gehörig außer Tritt.

Die Mozartstädter nutzten diesen Umstand eiskalt aus und konnten sich einen 4-5 Punkte Vorsprung erspielen. Erst gegen Ende des Satzes konnten fanden die Vorarlberger wieder in die Spur zurück. Aber mit viel Spielglück stellen die Gäste auf 1:1 in Sätzen.



Der dritte Satz war eine einseitige Sache. Die Hofsteiger diktierten klar das Spiel. Der klare 25:14 Satzsieg war die Folge.



Zu einfach schien das Spiel nun. Auch im vierten Satz gab Wolfurt den Takt vor. Aber nun konnten die Salzburger ihrerseits stark dagegenhalten. Ein um das andere Mal schafften sie es, fast verlorene Bälle in der Defensive im Spiel halten und so die Gastgeber immer und immer wieder stark unter Druck zu setzen.



Am Ende zeigte sich doch die etwas bessere Klasse und auch Spielglück. Mit dem knappen 3:1 Sieg konnte die Tabellenführung in der zweigeteilten Bundesliga2 erobert werden.