Nach Passagierjet-Abschuss: Klagen aus vier Staaten

Dreieinhalb Jahre nach dem Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs im Iran haben vier Länder, aus denen viele Opfer stammen, den Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag angerufen.

In ihrer Klageschrift machen die Staaten geltend, dass der Iran gegen eine Reihe von Verpflichtungen zum zivilen internationalen Flugverkehr verstoßen habe. Die Boeing-Maschine war am 8. Jänner 2020 von iranischen Streitkräften kurz nach dem Start in Teheran von der iranischen Luftabwehr abgeschossen worden. Alle 176 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben.