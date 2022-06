Nach Partynacht: Acht Mallorca-Urlauber in U-Haft

Eine Gruppe von Touristen soll auf Mallorca für den Brand in einer Bar verantwortlich sein. Acht Männer befinden sich derzeit in U-Haft - die jungen Männer beteuern ihre Unschuld.

Die 13 deutschen Urlauber, die auf Mallorca der Brandstiftung verdächtigt werden, haben die Tat einem Zeitungsbericht zufolge bestritten. Sie hätten in Einzelgesprächen mit einem Untersuchungsrichter angegeben, das Vordach eines Restaurants unterhalb ihres Hotels nicht in Brand gesetzt zu haben, berichtete die "Mallorca Zeitung" am Donnerstag unter Berufung auf Justizquellen.