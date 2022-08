Nach Party-Gate: Sanna Marin mit Tränen in den Augen

Oberkörperfreie Frauen, Drogenverdacht und viel Kritik: Für die finnische Premierministerin Sanna Marin waren es harte Tage.

Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin ist wegen eines Party-Fotos in Bedrängnis geraten. Marin sagte dem finnischen Sender YLE zufolge am Dienstag, das Foto zweier küssender Frauen mit nacktem Oberkörper, das in der offiziellen Residenz Kesäranta der Ministerpräsidentin nördlich von Helsinki entstanden sei, sei unangemessen. "Ich entschuldige mich dafür. Das Foto hätte nicht gemacht werden dürfen."

Private Party mit Freunden

Standing Ovations für Sanna Marin

Marin wandte sich am Mittwoch sichtlich aufgewühlt an eine Menschenmenge im Süden von Finnland. Sie hatte finnischen Medien zufolge rote Augen und eine brüchige Stimme. "Ich bin auch menschlich", sagte sie demnach. Sie habe trotz ihrer Freizeit nie eine Aufgabe ihres Jobs unerfüllt gelassen. "Ich mache meinen Job", sagte Marin. "Diese Woche ist nicht einfach gewesen. Sie ist schwierig gewesen. Aber ich will glauben, dass die Leute sich die Arbeit ansehen, die wir machen, nicht, was wir in unserer Freizeit machen." Das sagte die Sozialdemokratin mit zitternder Stimme bei einer Veranstaltung ihrer Partei im finnischen Lahti. Vom Publikum erhielt sie dafür stehende Ovationen.