Nach ÖM-Gold: Scherrer hofft auf das WM-Ticket

Der Mountainbiker aus Übersaxen wurde von der Stadt Feldkirch geehrt und steht kurz vor dem nächsten Großereignis.

Nach dem sensationellen 4. Platz bei der Europameisterschaft im Team Relay in Portugal schaffte der Übersaxner am letzten Wochenende in überzeugender Manier den Sieg bei der Staatsmeisterschaft.