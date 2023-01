Nach Odermatt-Comeback: ÖSV-Herren wollen aufs Podest

Nach dem Comeback-Sieg von Marco Odermatt am Samstag wollen die ÖSV-Herren das Ergebnis am Sonntag nochmals verbessern.

Nach einer Verletzungspause zeigte sich der Schweizer Marco Odermatt am Samstag in Topform und holte sich den Super-G-Sieg in Cortina d'Ampezzo. Die ÖSV-Herren konnten mit fünf Läufern unter den Top 13 wieder einmal aufzeigen, für das Podest hat es aber nicht gerreicht. Bester Österreicher war Stefan Babinsky auf Rang vier, gefolgt von Vincent Kriechmayr auf dem fünften Platz. Am Sonntag gibt es für die Herren aber eine weitere Chance - der zweite Super-G in Cortina beginnt um 11.10 Uhr.